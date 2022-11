Primo convegno di Fratelli d'Italia

La sanità e la nuova riforma regionale con il suo impatto innovativo sulla vita dei cittadini lombardi: primo convegno per il circolo di Fratelli d'Italia di Magnago e Bienate.

La sanità e la nuova riforma regionale con il suo impatto innovativo sulla vita dei cittadini lombardi: primo convegno per il circolo di Fratelli d'Italia di Magnago e Bienate. "Ringraziamo il consigliere regionale Franco Lucente, che ha partecipato alla stesura della riforma, il dottor Russo, che ci ha edotti sulle novità tecniche della stessa e l’onorevole Marco Osnato, che ci ha informato sulle novità, chGoverno, per migliorare ancor più il sistema sanità italia - hanno scritto - Un grazie, poi, al nostro direttivo per l’organizzazione e a tutti gli amici che sono stati con noi, agli amministratori e anche ai medici presenti. Un grazie, infine, al senatore Sandro Sisler, impegnato a Parigi per attività parlamentare e che attendiamo a Magnago".

