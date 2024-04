Bienate: ecco l'area cani

Panchine, fontanelle e soprattutto quelle due zone verdi tutte per loro. Si aprono i cancelli dell’area cani, tra le vie Vittorio Veneto e Grandi a Bienate.

Panchine, fontanelle e soprattutto quelle due zone verdi tutte per loro. Si aprono i cancelli dell’area cani, tra le vie Vittorio Veneto e Grandi a Bienate, un luogo completamente protetto e in sicurezza, dove appunto i nostri ‘amici a quattro zampe’ possono correre, giocare e fare movimento. “Un’iniziativa molto positiva, perché gli animali hanno bisogno di posti come questo, in cui muoversi e socializzare con gli altri - commenta una signora”. “Ci voleva - continua un ragazzo - Speriamo adesso che chi la frequenta, la rispetti e che tutti diano una mano per tenerla in ordine e pulita. Da parte mia, mi impegnerò, quindi, a controllare e verificare che ciò avvenga”. “Finalmente - ribadisce un signore - Siamo felici che sia stata realizzata. Già in altri paesi c’era e, adesso, eccola anche da noi. Uno spazio davvero ben fatto e l’invito è a chi ci verrà, a curarla”. “Era da un po’ che l’aspettavamo e, oggi, è stata ufficialmente aperta - conclude un altro signore - Una bellissima opportunità per i nostri cani di uscire e stare all’aria aperta, in un luogo sicuro e protetto”.

