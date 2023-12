"Attenzione al sociale e sicurezza"

Dario Candiani: "Come regalo ai cittadini, senz’altro l’impegno per dare vita al Polo Sanitario, oltre ad essere riusciti ad avere medici di medicina generale".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Dario Candiani, sindaco di Magnago

Il 2023 è stato soprattutto un anno di programmazione e lavoro per impostare la realizzazione del nostro programma. Molti dei risultati che si concretizzeranno nel futuro, saranno frutto dei tasselli posti proprio in questi mesi, con un’attenzione costante e mirata. Come regalo ai cittadini, senz’altro l’impegno per dare vita al Polo Sanitario, oltre ad essere riusciti ad avere medici di medicina generale in numero sufficienti a coprire la quasi totalità della popolazione. Proseguiremo, poi, con l’ultimazione dell’ampliamento del cimitero di Bienate, quindi si darà avvio a quello di Magnago; ancora la riqualificazione del Parco Lambruschini e gli interventi di miglioria delle nostre piazze. Un occhio particolare verrà dato alle iniziative in ambito sociale ed alle famiglie fragili e con disabilità. Senza dimenticare, infine, la sicurezza, altri miglioramenti al centro sportivo e ai campi da tennis e gli studenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!