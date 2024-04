"I campioni siamo noi, siamo noi...". Sopra a tutti e tutto, infatti. Sì, perché i Giovanissimi 2010 del GS Soccer Boys ce l'hanno fatta. Il campionato, insomma, è loro, dopo una stagione praticamente perfetta.

"I campioni siamo noi, siamo noi...". Sopra a tutti e tutto, infatti. Sì, perché i Giovanissimi 2010 del GS Soccer Boys ce l'hanno fatta. Il campionato, insomma, è loro, dopo una stagione praticamente perfetta. "Cosa dire - commenta il mister Diego Merizio - È stata un'annata stupenda sia dal punto di vista tecnico, con i ragazzi che sono cresciuti e migliorati tanto, sia per quanto concerne l'atteggiamento e l'approccio allo sport, per noi importantissimo". Un gruppo che, partita dopo partita, alla fine si è sempre più amalgamato, mettendo assieme impegno, coinvolgimento e collaborazione. "Uno dei punti di forza è stata sicuramente la grande disponibilità di ogni singolo giovane, della società, dello staff e delle famiglie - prosegue - Un bellissimo lavoro di squadra che ci ha portati a raggiungere questo fantastico traguardo". Tassello dopo tassello, dunque, per arrivare alla vittoria. "La consapevolezza di poter avere una possibilità di conquistare il campionato, l'abbiamo avuta subito dopo la pausa natalizia - conclude - E oggi il sogno è diventato realtà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro appoggio e sostegno nel corso dell'intera stagione. Ognuno ha avuto un ruolo basilare nel raggiungemento dell'obiettivo".

GIOVANISSIMI 2010: "I CAMPIONI SIAMO NOI..."



