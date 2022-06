La 'Notte Divina' a Malvaglio

Domenica 26 giugno si inizierà dalle ore 18.00 in via Chiesa, con il posizionamento di bancarelle di hobbisti, di un punto gioco per bambini con gonfiabili gratuiti e dalle ore 20.00 con la musica dal vivo dei “Divina Show”.

A Malvaglio per domenica 26 giugno è in programma una “Notte Divina”. È questo il titolo del grande evento estivo per il tempo libero organizzato dall’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno guidata dal sindaco Giorgio Braga.

È una band del circuito cover dance molto apprezzata che porta su tutti i palchi d’Italia il meglio del proprio repertorio, con le hit che dagli Anni Ottanta a oggi hanno fatto cantare, ballare e sognare milioni di italiani. Composta da esperti musicisti è capitanata dai due istrionici cantanti, Cristian ed Ilaria, che possono vantare oltre 20 anni di esperienza. Altra caratteristica dei “Divina Show” è che indossano colorati e spettacolari costumi di scena che rendono l’evento un piacere anche per gli occhi. In occasione della “Notte Divina” si potrà anche cenare nei locali/bar aperti.

«Domenica 26 giugno nel cuore di Malvaglio, nel segno di un progressivo e necessario ritorno alla piena normalità, dopo gli anni di limitazioni e di chiusura in casa per la pandemia, sarà possibile trascorrere una serata in compagnia, aggirarsi tra le bancarelle, fare divertire i più piccoli con i gonfiabili e ascoltare della musica dance di alto livello. – afferma il vicesindaco Alessandro Mollica – Con questo evento l’Amministrazione comunale intende, da un lato favorire la socializzazione, dall’altro dare il benvenuto in modo positivo e leggero alla calda stagione estiva».

