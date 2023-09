'Musicart': musica, poesia e arte

La cultura prima di tutto. A Robecchetto con Induno tutto è pronto per l’edizione 2023 di Musicart, un evento di musica, poesia e arte organizzato dalla biblioteca comunale “Alda Merini” e dall’Accademia Musicale MPA, con il supporto dell’associazione “Amici della Biblioteca”.

La cultura prima di tutto. A Robecchetto con Induno tutto è pronto per l’edizione 2023 di Musicart, un evento di musica, poesia e arte organizzato dalla biblioteca comunale “Alda Merini” e dall’Accademia Musicale MPA, con il supporto dell’associazione “Amici della Biblioteca”. L’appuntamento si terrà domenica 10 settembre dalle ore 15.00 nel Parco Bambini di Mostar, con ingresso gratuito da via Ronzoni e via Novara. "Musicart è un evento di grande spessore culturale e rivolto a quanti amano la musica, la poesia e l’arte. L’intento è di coinvolgere con diverse attività più generazioni, con particolare attenzione ai bambini. Il nostro pur essendo un paese piccolo e a misura di cittadino continua a proporre eventi di qualità per il tempo libero che spesso richiamano anche visitatori da tutto il territorio", commentano il sindaco Giorgio Braga e la consigliera comunale con delega alla Cultura Sofia De Dionigi. Ecco il programma di Musicart: dalle 15 alle 16, nella sala conferenze, inaugurazione della mostra “Pittore di Lombardia - Omaggio a Gaudenzio Borroni” a cura di Giuseppe Zoia e Donatella Tronelli; dalle 15.30 laboratorio creativo “Favolando” a cura di Mattamondo; dalle 15 alle 18 l’iniziativa “prova il tuo strumento”; dalle 16 alle 19 in programma quattro esibizioni live; dopo il primo concerto intermezzo con un momento poetico a cura di Federica Furlato. Per tutta la durata di Musicart apertura straordinaria della biblioteca, dove si trova l’albero poetico con le poesie degli alunni della 5^B della scuola primaria. Il punto ristoro sarà curato dal Bar Emma.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!