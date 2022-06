Gli agenti della Polizia locale di Turbigo a scuola per l'educazione stradale. Lezioni con i bimbi delle Materne e con gli alunni di quarta e quinta Elementare.

Dai più piccoli ai più 'grandicelli': giovani pedoni e ciclisti crescono. Quando si dice... a scuola di educazione stradale. Sì, perché anche quest'anno ecco che gli agenti della Polizia locale di Turbigo sono tornati in classe dagli alunni delle Materne e delle quarte e quinte Elementari. "Gli incontri con i ragazzi della Primaria - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - sono stati suddivisi tra lezioni in aula e, quindi, una prova pratica nel cortile dell'istituto, dove hanno potuto cimentarsi in sella alle loro biciclette su un percorso con semafori, segnaletica orizzontale e verticale e strade. E a ciascuno, poi, è stato consegnato un patentino". Mentre i bimbi dell'Infanzia, dopo una spiegazione tra i banchi, hanno potuto uscire per conoscere e scoprire meglio i mezzi e alcune apparecchiature in dotazione ai Vigili. "A loro, infine, è stato dato un libricino da colorare, in ricordo di questa esperienza - conclude Rudoni - Un'attività certamente importante che, come comando, ripetiamo ormai da anni. E' fondamentale, infatti, interfacciarsi con le nuove e future generazioni per approfondire quali sono le regole e le norme del codice della strada, l'importanza di rispettarle e quali sono i comportamenti corretti da tenere quando si è a piedi o in bici".

