L’Assessorato alla Cultura del Comune di Turbigo nel mese di novembre ha dato il via al progetto di rete “Patti per la Lettura”, identificato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) quale strumento fondamentale per la promozione della lettura all’interno delle comunità. Il neonato progetto è rivolto a soggetti pubblici e privati che si occupano di lettura, a qualsiasi livello, che vorrebbero far parte di una rete per diffondere la pratica della lettura e di conseguenza della cultura, fra i cittadini, superando le barriere economiche, sociali e psicofisiche al fine di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo anche la coesione sociale e stimolando lo sviluppo del pensiero critico della cittadinanza. I primi soggetti che hanno sottoscritto i “Patti per la Lettura” sono stati gli istituti scolastici di Turbigo: la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’ICS “Don Lorenzo Milani”, la Scuola dell’Infanzia paritaria “Asilo Infantile Ente Morale” , l’Asilo Nido di Villa Tatti “La Fata Turchina” e il Comitato genitori delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. Il Comune di Turbigo, in qualità di ente capofila, ha promosso grazie alla Biblioteca Civica una prima azione importante sul territorio: dal mese di marzo 2024 le scuole riceveranno molti nuovi libri per arricchire le proposte di lettura di tutti gli studenti di Turbigo. Questi libri saranno facilmente riconoscibili in quanto contrassegnati da un logo, il simbolo dei “Patti per la Lettura”, che identificherà i soggetti e i luoghi in cui si svolgeranno le molteplici attività sul territorio, che saranno uniche in quanto strettamente connesse ai bisogni rilevati da ciascuno. Condividiamo fin da oggi le parole chiave che orienteranno il loro agire: Asilo Villa Tatti “La Fata Turchina”: #immaginazione, #competenza emotiva ed #esplorazione. Scuola dell’infanzia Paritaria – Asilo Infantile Ente Morale: #leggereintuttiisensi, #libripertuttelestagioni e #leggereconilcuore. Scuola dell’infanzia “Papa Giovanni Paolo II” - ICS Don Lorenzo Milani: #unafinestrasulmondo, #interculturalità e #inclusione. Scuola Primaria “Rita Levi-Montalcini” dell’ ICS “Don Lorenzo Milani”: #inclusione, #passione e #curiosità. Scuola Secondaria di I Grado “Don Carlo Gnocchi” – ICS Don Lorenzo Milani: #condivisione, #partecipazione e #diffusione.

Comitato genitori infanzia e primaria : #ilpiaceredileggere, #unione, #leggerecomevalore. Anche la biblioteca civica di Turbigo ha individuato i suoi obiettivi: #fiducia riposta nelle persone che incontra, #coprogettazione guidata dal desiderio di cooperare insieme ad una comunità che abbia il #piaceredileggere.

Per informazioni e curiosità è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica e all’Ufficio Cultura del Comune di Turbigo chiamando il numero di telefono 0331891175 o inviando una mail a biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it. Le attività saranno pubblicate sul sito https://catalogo.fondazioneperleggere.it/library/Turbigo/ e sulla pagina Instagram della biblioteca civica @biblioturbigo.

