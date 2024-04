Gli 'angeli a 4 zampe' per chi è scomparso

Scatta l’allarme, c’è una persona scomparsa e, allora, eccoli prontamente sul posto. Sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene: gli ‘angeli a quattro zampe’ o ‘nascosti’, così come li hanno ribattezzati... quando si dice “avere fiuto”. E il loro, alla fine, è davvero eccezionale.

Scatta l’allarme, c’è una persona scomparsa e, allora, eccoli prontamente sul posto. Sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene: gli ‘angeli a quattro zampe’ o ‘nascosti’, così come li hanno ribattezzati... quando si dice “avere fiuto”. E il loro, alla fine, è davvero eccezionale. Sì, perché loro sono i cani dell’unità cinofila ‘Tequila’ della Protezione Civile di Busto Arsizio. “L’attività che svolgiamo si suddivide tra territorio urbano ed extraurbano - racconta Michelangelo Ghilardini - E’ in questi scenari, infatti, che portiamo avanti le ricerche o ci chiamano in caso di situazioni di calamità”. Un lavoro e un impegno a 360 gradi, che si conclude appunto con l’intervento vero e proprio, ma che parte da un addestramento specifico e curato nei minimi dettagli. “La preparazione avviene tramite il gioco - spiega - Ossia, inizialmente si nasconde il figurante, quindi, un po’ alla volta, si inseriscono elementi in più, per affinare appunto le tecniche di ricerca. Il tutto, ovviamente, in perfetta sintonia tra l’animale stesso e il suo conduttore, perché è fondamentale agire fianco a fianco”. Punti di riferimento, insomma, davvero importanti ed essenziali. “Quando, infatti, viene richiesta la nostra presenza, noi abbiamo dalle 48 alle 72 ore per trovare la persona viva - ricorda - Pertanto capite quanto sia basilare che ci sia sinergia totale, affinché non si perda tempo che potrebbe essere prezioso. Certo, poi molto dipende anche da quale realtà ci si trova davanti e da come sono le condizioni meteo o di luogo con cui dobbiamo operare”.

GLI 'ANGELI A QUATTRO ZAMPE' PER CHI È SCOMPARSO



