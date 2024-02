Il Comitato Genitori delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Turbigo organizza, in collaborazione con 'Vita Serena srl' e con il patrocinio del Comune, un corso di primo soccorso.

Il Comitato Genitori delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Turbigo organizza, in collaborazione con 'Vita Serena srl' e con il patrocinio del Comune, un corso di primo soccorso. L'iniziativa, divisa in tre serate (20 marzo per l'infanzia, 8 o 16 aprile per la primaria; dalle 20.30 alle 22.30 in sala delle vetrate), permetterà ai partecipanti di imparare a chiedere aiuto nel modo corretto (chiamata di emergenza), quindi come comportarsi in caso di epistassi, convulsioni febbrili, ingestione di oggetti (disostruzione), allergie e avvelenamento. Prenotazione obbligatoria tramite mail a comgen [dot] infapri [at] gmail [dot] com, indicando nome e cognome e giorno del corso scelto.

