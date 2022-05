Musica nella chiesa vecchia

A braccetto nel segno della grande musica. Comune di Cornaredo e associazione 'La Filanda' uniscono gli sforzi per proporre nella chiesa vecchia di San Pietro all'Olmo quattro appuntamenti concertistici di tutto rilievo nel corso del mese di maggio.

A braccetto nel segno della grande musica. Comune di Cornaredo e associazione 'La Filanda' uniscono gli sforzi per proporre nella chiesa vecchia di San Pietro all'Olmo quattro appuntamenti concertistici di tutto rilievo nel corso del mese di maggio. Tutte le serate partiranno alle 21 e saranno a ingresso libero fino all'esaurimento dei posti. Sabato 7 sarà la volta del quartetto 'Glermael', che eseguirà musiche di Bach, Mozart e Bazzini. Sabato 14 l'organista Roberto Mucci proporrà una fantasia di brani che spaziano da Vivaldi a Haendel e da Rossi a Petrali passando per Bassi, Franck, Poli, Pasini e Stamm. Sabato 21 l'Organ strings trio offrirà musiche di Rheinberger, Morricone e Marcello. L'ultimo appuntamento è per mercoledì primo giugno quando sarà proposto dall'ensemble 'Equivoci musicali' con la violoncellista Rachel O' Brien il concerto 'Note per la semina' ispirato a un racconto di Joan Giono dal titolo 'L'uomo che piantava gli alberi'.

