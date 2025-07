Chi cura i parchi?

Alcune aree cercano un "padrone" che le possa adeguatamente tenere in stato di decoro. A proporsi per l'operazione potranno essere cittadini, società e imprese.

Sono in tutto ventidue e hanno due comuni denominatori: il primo è di appartenere al comune di Bareggio, il secondo è di avere bisogno di chi si occupi di loro per conto del comune con interventi di manutenzione costante.

Alcune aree di Bareggio cercano un "padrone" che le possa adeguatamente tenere in stato di decoro. A proporsi per l'operazione potranno essere cittadini, società e imprese che potranno optare per aiuole, giardini, spartitraffico, parchi o rotatorie. I parchi che potranno essere oggetto di sponsorizzazione sono Amnesty International, don Primo Mazzolari, Paolo Borsellino, Quattro Elle, Vittime di Palestina, Ninos de Rua, San Teodoro Munari , via Madonna Pellegrina, vie San Sebastiano e Monte Grappa, vie Corbettina e Radice Fossati, Scorte Magistrati, Vittime Olocausto. Le aree verdi interessate sono invece quelle delle vie Brughiera, Varese, Torino e Magenta, rotatorie sulle vie Novara, Enzo Ferrari, Anna Frank e padre Kolbe e parcheggi delle vie Crispi e Matteotti e Vittime Olocausto.

