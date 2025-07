Arluno scommette sullo sport

La dotazione di strutture sportive del comune è pari a due campi da gioco, una tribuna con sottostanti locali e servizi annessi.

Veicolo di aggregazione, ma anche di crescita. Arluno crede fortemente nella doppia valenza dello sport così come alla necessità di concedere per praticarlo strutture adeguate a ogni fascia d'età. La giunta retta dal sindaco Alfio Colombo ha così deciso di promuovere una procedura a evidenza pubblica al fine di individuare l'associazione che, gestendo le strutture comunali, favorirà la realizzazione di quest'obiettivo. La dotazione di strutture sportive del comune è pari a due campi da gioco, una tribuna con sottostanti locali e servizi annessi, una tribuna di pertyinenza del campo gara due o di allenamento, un locale biglietteria. L'intesa che il comune stringerà con l'associazione designata consentirà , come si legge nella delibera, "la realizzazione, sul territorio, di attività sportive e ricreative diversificate e stimolanti organizzate a favore della cittadinanza con particolare attenzione alla fascie d'età tra 4 e 17 anni".

