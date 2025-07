Bagni, quando il ripristino?

Con l'irrompere della stagione calda e il possibile aumento dei suoi frequentatori, il parco di via Vassallo di Nerviano non può certo permettersi di restare senza servizi igienici funzionanti.

Il tema formerà oggetto di un'interpellanza che l'ex sindaco Massimo Cozzi e la Lega presenteranno nel prossimo consiglio comunale. "In un luogo pubblico così frequentato - si legge nel contenuto dell'interpellanza - è necessario e doveroso avere dei servizi pubblici funzionanti e a disposizione degli utenti del parco, soprattutto con il maggiore afflusso di questi mesi estivi". Il problema era già emerso in precedenza proprio per iniziativa della Lega e, ricorda Cozzi, "ci si era risposto che i bagni del parco Vassallo risultano gravemente ammalorati e , pertanto, non disponibili all'utilizzo e che quindi bisognava provvedere alla realizzazione di bagni sostitutivi compatibilmente con il reperimento della disponibilità economica". La domanda finale della Lega è quindi secca: a quando il ripristino effettivo?

