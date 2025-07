Interventi all'impianto sportivo

I lavori, come spiega la giunta nella delibera con la quale adotta il progetto esecutivo, consistono in "rifacimento e adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica".

Sul piatto è stata messa una cifra di 192 mila Euro. L'impianto sportivo comunale di via Rossini a Vanzaghello si appresta a un rifacimento del look. Nei piani dell'amministrazione comunale, l'intervento dovrà avvalersi dell'apporto economico messo a disposizione dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa Bando Impianti Sportivi 2025.

I lavori, come spiega la giunta nella delibera con la quale adotta il progetto esecutivo, consistono in "rifacimento e adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica". Il progetto prevede che l'installazione dei generatori termici utili alla razionalizzazione del consumo energetico siano installati , come si legge nella relazione, "in adiacenza al fabbricato servito al piano interrato nel locale centrale termica esistente e nel locale tecnico al piano terra adiacente al bar".

