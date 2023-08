'Palco ai giovani' in scena dal 9 settembre

Cornaredo propone per sabato 9 e domenica 10 settembre, alla Filanda a partire dalle 18, l'iniziativa "Palco ai giovani".

Spazio ai musicisti di talento e in erba. Cornaredo propone per sabato 9 e domenica 10 settembre, alla Filanda a partire dalle 18, l'iniziativa "Palco ai giovani". Le iscrizioni potranno essere effettuate sino a giovedì 10 agosto. A poter partecipare sono solisti o gruppi fino a trent'anni di Cornaredo e dei territori limitrofi. "I musicisti - spiegano gli organizzatori della rassegna - si esibiranno sul palco pop rock e musica moderna". Il modulo per potersi iscrivere è scaricabile dal sito del comune.

