Rockantina: l'estate è giovane

Quattro serate – dal 17 al 20 luglio – che trasformeranno il Cortile del Torchio in un palcoscenico a cielo aperto, dove sonorità, luci e sapori si fonderanno in un’unica grande festa.

La musica torna protagonista a Inveruno con la 33ª edizione di Rockantina, la storica rassegna estiva organizzata dai vulcanici Rockantina’s Friends. Quattro serate – dal 17 al 20 luglio – che trasformeranno il Cortile del Torchio in un palcoscenico a cielo aperto, dove sonorità, luci e sapori si fonderanno in un’unica grande festa. Si parte giovedì 17 luglio con il Disco Radio Party, una serata che promette di far ballare il pubblico con il dj set di Marco Akaso, tra revival anni ’80-’90 e vibrazioni elettroniche più contemporanee. Un ottimo modo per inaugurare l’evento con ritmo e leggerezza, godendosi anche l’area ristoro attiva per tutta la serata. Il venerdì è già da tutto esaurito: i tavoli sono sold-out, a testimonianza dell’attesa che circonda la serata più esplosiva del programma. Protagonisti saranno i noti dj-producer Merk & Kremont, duo milanese che ha calcato i palchi di festival internazionali come Tomorrowland e Ultra, collaborando con artisti del calibro di DNCE e Jovanotti. Con loro anche Vision DJ e l’ormai immancabile appuntamento con la Silent Disco, per continuare a ballare in cuffia fino a tarda notte. Sabato 19 luglio spazio al rock con la serata Rock School, che vedrà esibirsi i Primadora, giovane band indie-rock milanese, energica e promettente. Anche in questa occasione è previsto il doppio binario del live e della Silent Disco, mentre l’area food garantirà ristoro tra un brano e l’altro. Anche per questa serata, i tavoli sono già completamente prenotati. La chiusura, domenica 20 luglio, sarà affidata a Cristoni D’Avena e alla Day Off Band, per una serata più soft ma comunque coinvolgente, all’insegna della buona musica dal vivo e della voglia di stare insieme. Chi lo desidera potrà approfittare del servizio ristorante anche in questa ultima giornata, con posti ancora disponibili per mangiare e bere nel cortile. L’ingresso a Rockantina è gratuito e l’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Inveruno. La location – il suggestivo cortile di Villa Tanzi, in via Marcora – si conferma ancora una volta il cuore pulsante della socialità estiva in paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!