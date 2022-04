Cibo, musica e momenti per stare insieme e divertirsi: venerdì 29 e sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, a Castano ecco lo 'Street Food Festival'.

Cibo, musica e momenti per stare insieme e divertirsi: tutti in strada, allora, e, in fondo, altro termine forse non poteva esserci, visto che il 29 e 30 aprile e il 1° maggio ecco in piazza Ardizzone (piazza Mercato) a Castano lo 'Street Food Festival'. Più nello spefico, poi, il programma prevede, oltre appunto alla parte culinaria, venerdì e domenica dj set con deejay Gabriele Mandelli, mentre sabato tocca alla musica live con 'Vasco No Stop'. Gli orari, infine, sono il 29 dalle 18 alle 24, il 30 aprile e il 1° maggio dalle 11 a mezzanotte.

