Un'opera per Radinka

In occasione della riapertura con orario estivo del Parco di Alessandro Annoni in Cuggiono, MAD espone un’opera dedicata al nostro bellissimo parco. Chi farà l'offerta più alta potrà aggiudicarselo facendo una donazione a 'Mondo in cammino' per i bambini della zona di Chernobyl.