La grotta di Babbo Natale...

Siamo sul Lago Maggiore, tra le montagne di Verbania, dove il Natale prende vita in un villaggio incantato fatto di luci, spettacoli, laboratori e personaggi fiabeschi.
Ornavasso - Babbo Natale tra la gente

Fino al 26 dicembre il celebre evento della Grotta di Babbo Natale aprirà nuovamente le sue porte, regalando a migliaia di famiglie un’esperienza unica tra natura, tradizione e meraviglia. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a sorprendere e che si conferma come una delle mete natalizie più amate in assoluto. Siamo sul Lago Maggiore, tra le montagne di Verbania, dove il Natale prende vita in un villaggio incantato fatto di luci, spettacoli, laboratori e personaggi fiabeschi. Qui, da oltre quindici anni, il percorso della Grotta accoglie bambini e adulti con un’atmosfera che ha pochi eguali in Italia. Il Natale 2025 porta con sé tantissime novità. Il villaggio degli elfi e il bosco incantato raddoppiano gli appuntamenti, così come gli spettacoli dedicati alle famiglie. Non mancheranno il trenino, la slitta volante, i laboratori creativi e una delle esposizioni più suggestive d’Europa: oltre Mille Presepi dal Mondo. Ma il cuore dell’esperienza rimane sempre lei: la grotta sotterranea. Una galleria di marmo lunga 200 metri che porta i visitatori a 200 metri di profondità.

