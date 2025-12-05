Cuggiono, salta “Natale in Villa”

A determinare la decisione – si legge nella nota – è stata la mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della documentazione obbligatoria da parte del soggetto organizzatore.

Clima di rammarico ma anche di chiarezza quello che arriva da Cuggiono nelle ultime ore, dopo la comunicazione ufficiale diffusa dal sindaco Giovanni Cucchetti riguardo ai tradizionali eventi natalizi previsti a Villa Annoni. L’Amministrazione ha infatti annunciato che la manifestazione “Natale in Villa”, organizzata dall’Associazione Arte e Cultura 74 e programmata per il 6, 7 e 8 dicembre, non potrà svolgersi.

A determinare la decisione – si legge nella nota – è stata la mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della documentazione obbligatoria da parte del soggetto organizzatore, individuato tramite Avviso pubblico. Nonostante i ripetuti solleciti e il supporto degli uffici comunali, gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non sono stati completati. Un passaggio tutt’altro che formale: si tratta infatti di atti necessari a garantire la sicurezza dei visitatori, il corretto utilizzo degli spazi e la piena regolarità amministrativa.

“L’autorizzazione è decaduta perché non sussistevano le condizioni minime per procedere,” chiarisce il sindaco Cucchetti, precisando che la situazione “non è in alcun modo imputabile all’Amministrazione Comunale”, che ha operato – sottolinea – “nel pieno rispetto delle procedure e con la massima collaborazione possibile”. Da Palazzo Clerici ricordano anche come siano stati concessi termini aggiuntivi, oltre le scadenze previste, proprio nella speranza che gli adempimenti venissero completati a ridosso dell’evento. Così però non è stato.

La scelta, rimarca l’Amministrazione, è stata assunta “nell’interesse esclusivo della collettività”, ponendo al centro la sicurezza, il rispetto delle regole e la tutela del patrimonio pubblico. Un messaggio che intende rassicurare i cittadini ma anche evitare equivoci sulle responsabilità della mancata realizzazione dell’iniziativa.

Nonostante lo stop a “Natale in Villa”, l’atmosfera natalizia a Cuggiono non verrà meno. Rimane infatti confermato il Mercatino di Natale delle associazioni locali, in programma lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 negli spazi del parco di Villa Annoni: un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama famiglie, hobbisti e volontari del territorio.

Nella stessa giornata, dalle 15 alle 17, la Sala della Mangiatoia ospiterà anche il laboratorio creativo “La Magia del Natale”, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine, pensato per offrire un momento di festa e creatività proprio nel cuore della Villa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!