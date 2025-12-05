Il Sindaco di Tik Tok

Pubblicato il primo libro di Marco Ballerini, diventato negli ultimi anni un caso nazionale e internazionale per la sua capacità – spesso istintiva, sempre sorprendente – di entrare nel linguaggio dei giovani.

C’è un momento, nella vita pubblica di un amministratore, in cui la politica esce dalle sale consiliari e finisce dove meno te lo aspetti: negli smartphone dei ragazzi, tra un meme che corre veloce e un video di dieci secondi destinato – senza alcun preavviso – a diventare virale. Da quel momento, tutto cambia.

È da qui che parte “Il Sindaco di TikTok”, il primo libro di Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, diventato negli ultimi anni un caso nazionale e internazionale per la sua capacità – spesso istintiva, sempre sorprendente – di entrare nel linguaggio dei giovani e trasformare una città “normale” in un piccolo fenomeno globale.

Il volume, uscito proprio in questi giorni, non è però una raccolta dei contenuti più visti né un album di meme. È, piuttosto, il dietro le quinte di una storia che i social hanno solo sfiorato. Un racconto che svela cosa accade davvero quando un contenuto esplode, come ci si rialza dopo gli errori, come si gestisce un Comune mentre milioni di persone osservano ogni gesto, e cosa resta alla fine della tempesta digitale.

«Forse mi hai visto in un video di dieci secondi. O in un meme che non doveva diventare virale. Ma questa è la storia che non hai ancora visto», scrive Ballarini nelle prime pagine. Ed è proprio questa la promessa centrale del libro: riportare al centro l’uomo, prima ancora del personaggio.

Dentro ci sono le scelte difficili, gli imprevisti, le fragilità, le vittorie piccole e grandi e, soprattutto, la convinzione che la politica, oggi, debba sapere parlare la lingua dei ragazzi senza perdere credibilità e responsabilità. Perché un meme – racconta Ballarini – può cambiare una città, ma una città può cambiare te ancora di più.

Il sindaco riflette anche sul ruolo dei social nel governo locale: strumenti potenti, capaci di generare community ma anche pressioni inattese; canali che aprono dialoghi, ma che possono diventare – da un momento all’altro – palcoscenici globali senza filtri.

«Oggi è un giorno che non dimenticherò mai… È uscito il mio primo libro: Il Sindaco di TikTok. Dentro queste pagine c’è molto più di una storia: ci sono le sfide, le cadute, le sorprese, le emozioni e tutti quei momenti che mi hanno cambiato come Sindaco e come persona», ha dichiarato Ballarini con emozione.

«È un viaggio sincero, a volte difficile, altre volte entusiasmante… ma sempre vero. Se avrai voglia di leggerlo, o semplicemente di condividere con me questo traguardo, per me sarà già tantissimo».

Il libro è pensato per chi ha seguito da vicino l’evoluzione del “fenomeno Corbetta”, per chi lo ha guardato da lontano con curiosità o scetticismo, e per chi è convinto che la politica sia altrove, lontana. Ballarini ribalta l’idea: la politica – sostiene – è esattamente dove decidiamo di esserci. Anche in un video di dieci secondi.

Un racconto che non lascia indifferenti e che, al di là delle appartenenze, pone al centro un tema attualissimo: come costruire una città – e una comunità – capace di dialogare con le nuove generazioni senza timore di mettersi in gioco.

