Nel suggestivo borgo di Candelo per incontrare Babbo Natale

A meno di un’ora da Torino, il borgo medievale si conferma meta ideale per una gita in famiglia, perfetta per una giornata immersa in luci, creatività e tradizione.
Il borgo di Candelo a Natale

Il Natale, a Candelo, non è semplicemente una festa: è un’esperienza. Anche per il 2025 torna infatti Il Borgo di Babbo Natale, l’iniziativa che trasforma il suggestivo Ricetto di Candelo – uno dei Borghi più Belli d’Italia – in un piccolo mondo incantato, dove il fascino dell’antico incontra la magia delle festività. A meno di un’ora da Torino, il borgo medievale si conferma meta ideale per una gita in famiglia, perfetta per una giornata immersa in luci, creatività e tradizione. Le date da segnare in agenda sono quelle del 6-7-8 dicembre e del 13-14 dicembre: cinque giornate in cui le antiche stradine acciottolate si animano dalle 10.00 alle 18.00 con incontri speciali, laboratori, mercatini e attività pensate per i più piccoli. L’ingresso è garantito fino alle ore 17.00. Il cuore pulsante dell’iniziativa resta l’incontro con Babbo Natale, disponibile per l’intera giornata (10–18). I bambini possono consegnare di persona la propria letterina e, se scritta con l’indirizzo, riceveranno una risposta personalizzata: un gesto semplice ma dal valore immenso, capace di rendere l’attesa del Natale ancora più magica. La proposta dedicata ai bambini è ricchissima: lungo il percorso si trovano sei postazioni creative in cui ricreare un grande puzzle.

