Tre giorni di eventi in Val Vigezzo con oltre 210 bancarelle

In Valle Vigezzo per tre giorni vie e piazze sono addobbate a festa ed arricchite da 210 tra bancarelle con il tettuccio rosso e chalet in legno, che espongono prodotti rigorosamente artigianali.

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre riapre le porte uno dei mercatini natalizi più amati ed apprezzati nel ricco panorama internazionale, riconosciuto per l'alta qualità degli espositori, selezionati con cura, e per l'atmosfera incantata del borgo in cui si snoda il percorso espositivo. A Santa Maria Maggiore (VB), per tre giorni vie e piazze sono addobbate a festa ed arricchite da 210 tra bancarelle con il tettuccio rosso e chalet in legno, che espongono prodotti rigorosamente artigianali e sulle quali trovano posto più di quaranta produttori enogastronomici operanti esclusivamente tra i monti e laghi del Verbano Cusio Ossola. Qualità e numeri che rendono il Mercatino di Natale di Santa Maria Maria Maggiore uno tra i più grandi e apprezzati d'Europa. Dopo aver festeggiato nel 2024 la propria 25esima edizione, il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore proporrà anche quest'anno un ricco programma di eventi collaterali, che strizza l'occhio ai più piccoli, i golosissimi punti ristoro disseminati lungo il percorso, mostre ed esposizioni incorniciate dalle architetture tipiche e dagli scorci mozzafiato del paese, che da oltre un quarto di secolo si trasforma in cornice perfetta per un autentico percorso nelle tradizioni del Natale. Gli espositori, selezionati dall'organizzazione fin dalla scorsa primavera, compongono un mercatino che è apprezzato proprio per la varietà e qualità delle proposte: presepi artigianali creati con le tecniche più originali, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, legno e metalli, decorazioni e addobbi natalizi, cosmesi naturale, orologi e mosaici realizzati a mano, finissime sculture ricavate dai gusci d'uova, scarpe e accessori d'abbigliamento realizzati a mano, creazioni in amigurumi e macramè e molti altri prodotti di assoluto valore.

