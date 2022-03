Il grande cuore dei cittadini. Sì, perché sono state e continuano ad essere davvero tantissime le persone che si sono attivate per raccogliere aiuti per l'Ucraina.

"Stare vicino a chi ha bisogno è importantissimo - spiega una signora - Non appena mia figlia mi ha informato di queste iniziative, quindi, mi sono messa al lavoro per preparare il materiale da portare". "Dovrebbe essere normale fare solidarietà quando c'è qualcuno che vive situazioni di criticità - commenta un signore - Così, immediatamente, io e mia moglie ci siamo attivati, pensando innanzitutto ai bambini".

"Appena possiamo aiutare, lo facciamo - ribadisce un altro signore - Chi soffre ha bisogno di sentire vicinanza e sostegno. Perciò, una volta saputo di queste raccolte, abbiamo messo assieme quanto veniva richiesto, coinvolgendo anche i figli". "Immediatamente abbiamo aderito - conclude un uomo - In particolar modo ci siamo concentrati su indumenti per ripararsi dal freddo".



IL GRANDE CUORE DEI CITTADINI: TANTI GLI AIUTI PER L'UCRAINA



