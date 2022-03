'Oltre la Mimosa': rosa che fa bene

Il rosa che colorerà l'intera giornata. Già, perché dopo due anni di 'stop' per la pandemia, ecco che domenica 13 marzo sarà il momento della camminata 'Oltre la Mimosa'.

Il rosa che colorerà, inevitabilmente, l'intera giornata. Già, perché dopo due anni di 'stop' per la pandemia, ecco che domenica 13 marzo sarà il momento della quinta edizione della camminata 'Oltre la Mimosa', organizzata dall'associazione 'Cuore di Donna'. Il ritrovo e la partenza, allora, saranno alla Madonna in Binda a Nosate, mentre l'arrivo è previsto a Castano in Villa Rusconi, dove verrà allestita una mostra fotografica dedicata allo sport. Ma non finirà qui, visto che saranno tante le sorprese che allieteranno la mattinata. Senza dimenticare (la cosa più importante) che il ricavato dell'iniziativa sarà tutto utilizzato per percorsi di prevenzione (ad oggi, infatti, circa 400 donne del castanese hanno potuto usufruire gratuitamente di visita senologica e ecografia mammaria presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza). "Numerosi, inoltre, i commercianti che hanno aderito all'evento, colorando di rosa le loro vetrine, e i bar che per l’occasione creeranno aperitivi sempre in rosa - scrivono i promotori - Ringraziamo, infine, i Comuni di Castano e Nosate, gli esercizi commerciali e le persone che parteciperanno alla camminata".

