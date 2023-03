'Oltre la Mimosa'

Tutti invitati alla camminata di domenica. Il percorso della passeggiata inizia a Castano Primo (piazza Mazzini) verso le 8.30 per raggiungere poi Nosate.

Tutti invitati alla camminata di domenica. Il percorso della passeggiata inizia a Castano Primo (piazza Mazzini) verso le 8.30 e si snoda lungo le sponde del Canale Villoresi per raggiungere poi Nosate (Chiesa di Santa Maria in Binda). Organizzata dall’Associazione Cuore di Donna, con il patrocinio dei Comuni di Castano e Nosate, aperta alla partecipazione di tutti: grandi e piccini, famiglie e tanti amanti della natura, anziani e non . Una bella manifestazione non solo a livello logistico – organizzativo (sono previste tisane rigeneranti offerte ai partecipanti, oltre ad un meritato rilassamento muscolare con Licia), ma essenzialmente per raccogliere fondi per sostenere tutti i progetti di questa encomiabile associazione, focalizzati sulla tutela e prevenzione contro i tumori femminili. E perché la manifestazione non rimanga ferma alla sola giornata di domenica, l’Amministrazione comunale di Nosate e il sindaco Roberto Cattaneo doneranno all’associazione una panchina rosa, installata a Nosate, in ricordo di Marina, socia ed volontaria nosatese a ricordo di tutte le donne che purtroppo non ce l’hanno fatta... a sottolineare che la prevenzione è basilare per la lotta contro il cancro. Marina ha lottato con la grinta di una leonessa tutti i giorni contro questa straziante malattia; non ha mai perso la speranza... Tutti i giorni la incrociavo la mattina molto presto (mentre mi recavo al lavoro in macchina) passeggiare lungo le sponde del Naviglio Grande in compagnia dell’adorato cagnolino, con la nebbia e con il gelo, con la calura estiva o con i primi tepori primaverili sempre con un sorriso disarmante che, confesso, piu’ volte mi ha fatto commuovere...

