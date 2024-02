Camminare fa bene e soprattutto fa prevenzione. E’ ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative a Castano e Nosate. Il 10 marzo ecco 'Oltre la mimosa'.

Camminare fa bene e soprattutto fa prevenzione. E’ ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative a Castano e Nosate e, allora, anche quest’anno ecco che, nel mese dedicato alle donne, torna 'Oltre la Mimosa', camminata ludico motoria lungo le sponde del canale Villoresi, organizzata dall’associazione 'Cuore di Donna'. L’iniziativa è in programma il 10 marzo: ritrovo alle 8.30 in piazza Mazzini e da qui, alle 9.30, si partirà verso Nosate. Alle 10.30 circa, arrivo nell’area di Santa Maria in Binda e, a seguire, rilassamento muscolare con Licia e bevande rigeneranti. Tutto il ricavato della manifestazione, infine, verrà devoluto a 'Cuore di Donna' per promuovere e organizzare percorsi di prevenzione.

