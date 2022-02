Rifiuti dappertutto

Strade o boschi, alla fine, non fa differenza, anzi gli scenari sono, purtroppo, sempre gli stessi. Rifiuti abbandonati praticamente ovunque e c'è davvero di tutto.

Strade o boschi, alla fine, non fa differenza, anzi gli scenari sono, purtroppo, sempre o quasi gli stessi. Dalla Boffalora-Malpensa alle arterie viabilistiche che collegano i Comuni del territorio e fino, appunto, alle zone verdi, infatti, ecco rifiuti abbandonati praticamente ovunque. C'è di tutto, insomma: sacchi e sacchetti, mobilia, apparecchiature elettroniche, parti di automobili, quindi bidoni, oltre a materiale edile e lastre di eternit. Davvero brutte, bruttissime immagini per la nostra zona, costretta ogni giorno a dover fare i conti con l'inciviltà, la mancanza di rispetto per l'ambiente e la maleducazione che, usando quel vecchio modo di dire, "regnano sovrane". Basterebbe farsi un giro, allora, in alcuni di questi luoghi che ci circondano, per rendersi conto della triste realtà in cui si trovano diversi punti del Castanese, ma più in generale dell'Altomilanese. E sono solo alcune aree, perché gli abbandoni avvengono, ormai in maniera costante, dappertutto. "In ogni angolo c'è immondizia che viene gettata e lasciata; più volte abbiamo segnalato il problema, però come si può vedere... - commenta un gruppo di cittadini". Già, perché se alcuni interventi di pulizia sono stati messi in campo, subito dopo ecco che altri rifiuti hanno fatto la loro comparsa.

STRADE E BOSCHI: RIFIUTI ABBANDONATI DAPPERTUTTO



BOFFALORA-MALPENSA:DISCARICA 'A CIELO APERTO'



