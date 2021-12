Covid: 132 i ricoverati

Gli Ospedali del nostro territorio (Legnano, Magenta e Abbiategrasso) stanno tornando a riempirsi di pazienti affetti da Coronavirus: ad oggi, 28 dicembre, sono 132 i ricoverati.

In questi giorni in cui si è tornati a lasciar parlare 'i numeri', con un aumento vertiginoso delle positività, occorre soffermarsi anche su quelli più significativi. Perchè se da un lato non siamo ai livelli della prima e seconda ondata, anche questa volta gli Ospedali del nostro territorio stanno tornando a riempirsi di pazienti affetti da Coronavirus: ad oggi, 28 dicembre, sono 132 i ricoverati.

Andando più nello specifico: a Legnano sono attivi due reparti ordinari per un totale di 69 ricoverati a cui si aggiungo 10 che occupano i posti di terapia intensiva; ad Abbiategrassono sono 27 i ricoverati nel reparto di 'sub-acuti'; a Magenta nel reparto di medicina convertito a Covid sono 26 i pazienti ospitati.

Negli ultimi giorni, a causa dell'aumento di richiesta di prestazioni dal pronto soccorso (arrivano a Legnano oltre pazienti per Covid al giorno), è stato momentaneamente chiuso il reparto di otorino e urologia con il trasferimento dei pazienti ordinari in altri reparti.

Come spesso segnalato, anche se in forma minore rispetto al passato, l'aumento di pazienti bisognosi di cure affetti da Coronavirus va a ridurre la capacità del sistema sanitario di soddisfare le normali cure per i pazienti e gli interventi inizialmente programmati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro