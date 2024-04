“La mia salute, il mio diritto”, è il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'edizione 2024 della Giornata Mondiale della Salute, per rimarcare il diritto fondamentale di ogni individuo al benessere. Per questo evento, domenica 7 aprile, ASST Ovest Milanese organizza un Open Day vaccinale gratuito dedicato ai cittadini nati dal 1952 al 1959, e ai cittadini affetti da patologie croniche.

“La mia salute, il mio diritto”, è il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'edizione 2024 della Giornata Mondiale della Salute, per rimarcare il diritto fondamentale di ogni individuo al benessere. Per questo evento, domenica 7 aprile, ASST Ovest Milanese organizza un Open Day vaccinale gratuito dedicato ai cittadini nati dal 1952 al 1959, e ai cittadini affetti da patologie croniche. Gli operatori sanitari di ASST Ovest Milanese saranno a disposizione per effettuare la vaccinazione anti–Pneumococcica: un efficace strumento di prevenzione della polmonite e delle altre forme invasive di malattia pneumococcica. L'iniziativa sottolinea l'importanza della prevenzione primaria, incoraggiando la popolazione a scegliere in maniera consapevole di vaccinarsi per prevenire una patologia la cui ricaduta sullo stato di salute è particolarmente grave in condizioni di immunocompromissione, condizione che accomuna i soggetti anziani ed immunocompromessi per pre–esistenti condizioni patologiche quali il Diabete, Cardiopatia, Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva. I cittadini che lo desiderassero potranno accedere senza prenotazione dalle 9 alle 13, presso: le Case di Comunità di Abbiategrasso, Magenta, Cuggiono; l'ospedale di Legnano. Per informazioni contattare l’Ufficio URP della ASST Ovest Milanese tel. 0331 449707 dalle 9 alle 15.30.

