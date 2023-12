Asst Ovest Milanese: Laurelli nuovo direttore generale

Francesco Laurelli nuovo direttore generale dell'Asst Ovest Milanese. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Francesco Laurelli nuovo direttore generale dell'Asst Ovest Milanese. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore da parte del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della seduta di giunta dedicata alle nomine dei nuovi Dg che, a partire dal 1° gennaio, dirigeranno le Ats, le Asst e gli Irccs della Lombardia e dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Laurelli, laureato in economia e commercio, ha alle spalle un'esperienza pluriennale presso la Regione come dirigente U.O. Economico - Finanziario e sistemi di finanziamento della D.G. Sanità. E' stato dirigente della struttura bilanci, NOCC, controllo di gestione e di finanziamento della Direzione Generale Sanità, anche in staff al direttore generale della D.G. Sanità della Regione Lombardia. Ancora, è stato direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera 'Luigi Sacco' di Milano e direttore generale dell'Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 'G.Pini'/CTO.

