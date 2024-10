In 770 per i vaccini

Quasi 800 persone si sono recate nei centri dell’ASST allestiti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono per la somministrazione del vaccino contro l’influenza. Per molti anche per quello Covid.

Primo week end vaccinale promosso dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese nell’ambito della campagna antinfluenzale avviata da Regione - Lombardia a partire dal 1’ ottobre scorso.

Nel corso dell’OPEN DAY del 5 e 6 ottobre, 770 persone si sono recate nei centri dell’ASST allestiti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono per la somministrazione del vaccino contro l’influenza.

Di queste persone, 375 hanno deciso di vaccinarsi anche contro il Covid.

“Un risultato molto importante – sottolinea il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli – soprattutto perché ottenuto a pochi giorni dall’avvio della campagna. I cittadini stanno dimostrando di aver capito e metabolizzato l’importanza della vaccinazione: un atto di responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri. Il nostro impegno proseguirà nei prossimi mesi, in stretta collaborazione con le strutture territoriali e i medici di base”.

“Insieme ai Direttori di Distretto, abbiamo strutturato gli Open Day Vaccinali – spiega Giovanni Guizzetti, Direttore Socio Sanitario dell’ASST Ovest Milanese - all’interno delle Case di Comunità già presenti sul territorio della nostra azienda. L’iniziativa verrà riproposta nelle giornate del 26 e 27 ottobre, 9 - 10 e 23 – 24 novembre prossimi, al fine di garantire un servizio efficace e tempestivo al maggior numero possibile di cittadini”.

“La vaccinazione antinfluenzale è la difesa più efficace contro la diffusione dell'influenza e le sue complicanze – commenta Cesario Barbato, Direttore della Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’ASST Ovest Milanese - Vaccinandosi si fa diminuire la circolazione del virus e quindi il numero delle persone che possono infettarsi, proteggendo così anche chi è gravemente immunodepresso”.

Soddisfazione per l’adesione alla campagna vaccinale è stata espressa anche dai Direttore dei Distretti dell’ASST Ovest Milanese, Alessandra Colombo (Legnanese), Angelamaria Sibilano (Magentino), Simonetta Stefanoni (Abbiatense) e Laura Bergamin (Castanese).

Le attività vaccinali dei prossimi Open Day (26 e 27 ottobre, 9-10 e 23 – 24 novembre) vengono organizzate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle Case di Comunità collocate nei seguenti luoghi:

• Distretto di Legnano – c/o il Vecchio Ospedale via Candiani, 2 (Padiglione nr.: 23 - Centro Prelievi)

• Distretto di Magenta – c/o Ospedale «Fornaroli» Via Al Donatore di Sangue, 50 (Centro Vaccinale)

• Distretto di Abbiategrasso – c/o Ospedale «C. Cantù» di Abbiategrasso P.zza Mussi, 1 (Casa di Comunità)

• Distretto di Castano Primo C/O Cuggiono – Via Rossetti, 3 (Casa di Comunità)

Sarà possibile prenotarsi direttamente sul portale Regionale: https://prenotasalute.regione.lombardia.it

