Covid: 4 i reparti attivi

Non siamo ai numeri di ricovero del marzo 2020 o dello scorso inveruno, ma l'incremento dei ricoveri per coronavirus inizia a farsi sentire sul sistema sanitario dei nostri Ospedali. Ad oggi, 21 dicembre, negli ospedali dell'ASST Ovest Milanese sono quattro i reparti dedicati a pazienti colpiti da coronavirus, con un incremento di accesso costante ai Pronto Soccorso.

La conferma arriva direttamente dall'Azienda Sanitaria: "La situazione del coronavirus presso le nostre strutture è la seguente - ci spiegano - a Legnano: 2 reparti covid con 46 pazienti di cui 7 in rianimazione; a Magenta un reparto con 16 ricoverati e ad Abbiategrasso un reparto con 28 pazienti sub-acuti in via di miglioramento".

La riattivazione dei reparti per coronavirus ha ovviamente ridotto le attività di medicina e chirurgia dei nostri Ospedali, rallentando alcuni interventi in lista d'attesa.

