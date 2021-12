Il 'degrado' che aiuta

La mostra fotografica 'Degrado Sanitario' di Sfumature Castanesi. Un evento per far conoscere la situazione di alcune strutture e, allo stesso tempo, fare del bene.

Un vero e proprio viaggio per immagini in alcuni dei luoghi della 'nostra' sanità. Foto che raccontano il passato e il presente di quelle strutture, ma anche scatti che hanno fatto e fanno del bene. 'Degrado Sanitario', questo il titolo della mostra che proprio nei giorni scorsi è stata protagonista in Villa Rusconi a Castano, appunto l'occasione per conoscere da vicino e come sono oggi, da una parte il vecchio ospedale 'Santa Corona' di Garbagnate Milanese, dall'altra l'ex manicomio di Mombello e, contemporaneamente, un evento per aiutare chi ha bisogno. Già, perché se la mano, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire le macchine fotografiche sono quelle di 'Sfumature Castanesi', ecco che gli stessi fotoamatori hanno voluto, infatti, devolvere le donazioni ricevute durante l'esposizione (360 euro in tutto) all'associazione 'Giovanna per il Madagascar', onlus che si occupa attivamente di assistere i bambini disabili, sostenere le famiglie in grave difficolta, dare una mano alla maternità e alla prima infanzia e promuovere iniziative di prevenzione sanitaria. "Sostenere e stare vicini a chi, purtruppo, è meno fortunato è per noi fondamentale - commentano dallo stesso gruppo castanese - La mostra che abbiamo organizzato è nata, dunque, con una duplice finalità: mostrare la situazione attuale di abbandono di alcune realtà sanitarie e, in parallelo, cercare di donare qualcosa al prossimo. Grazie di cuore, allora, alle tante persone che sono venute in Villa Rusconi durante l'iniziativa e che hanno lasciato un loro contributo".

