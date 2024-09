'FlazDays'... e sono 9!

Nona edizione. Tutto pronto in tensostruttura a Castano per l'ormai immancabile appuntamento con 'FlazDays Bikers Beer', organizzata da 'FlazTeam'.

Nona edizione. Tutto pronto in tensostruttura a Castano per l'ormai immancabile appuntamento con 'FlazDays Bikers Beer', organizzata da 'FlazTeam'. Gli appuntamenti, allora, sono il 6 settembre con la paella (prenotazione entro il 4, anche da asporto) e, poi, si festeggerà assieme il 50° anniversario degli AC/DC con 'Black Bells - AC/DC tribute'. Quindi il 7 spiedo bresciano (prenotazione entro il 5, anche da asporto) e, a seguire, 'Rock School' (la storia del rock dal 1955 ad oggi). Cucina e servizio bar dalle 19 alle 23; per informazioni e prenotazioni 348/7251591. Il ricavato dell'evento, infine, verrà devoluto interamente ad AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

