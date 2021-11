Quanti cappellini al bar...

Sono più di 110, tutti appesi con delle corde di acciaio al soffitto sopra i tavolini. La particolare collezione di cappellini del bar 'Mazzini' di Castano.

La porta che si apre e gli occhi che, inevitabilmente, si focalizzano sul soffitto e su quei cappellini appesi. Uno, poi un secondo, un terzo, un quarto e molti altri ancora. Ce ne sono più di 100, ma giorno dopo giorno ecco che ne arrivano sempre di nuovi. Lo sguardo, insomma, si mischia con la curiosità e, in fondo, altrimenti non potrebbe essere, appunto per quella collezione che, partita quasi per caso, oggi è una delle vere e proprie particolarità del bar ‘Mazzini’ di Castano. “Tutto è cominciato all’incirca due anni fa - racconta il titolare - Sono stati un cliente e un amico a regalarmi i primi, poi via via il numero è cresciuto grazie alle persone che, vedendoli, hanno iniziato a portarmerli. Per lo più ricordi che avevano a casa oppure acquisti fatti durante qualche vacanza e viaggio e che hanno deciso, quindi, di lasciare qui”. E tutti, come detto, hanno così trovato posto all’interno del locale, sospesi con alcune corde di acciaio sopra i tavolini. “Quasi ogni settimana, inoltre, se ne aggiungono - spiega - La collezione è varia e spazia su più ambiti e settori; chiunque sia disposto a privarsi di un cappellino e donarlo, dunque, lo potrà fare, sapendo che entrando al bar lo troverà sempre appeso. Il bello di questa iniziativa è la curiosità che la gente esprime e il desiderio di molti di essere partecipi. Adesso, ad esempio, siamo a 110, ovvio l’obiettivo e la speranza è che aumentino. Di spazio ce n’è, eccome, per metterne altri e, allora, per coloro che avessero il piacere di prendere parte alla collezione, il nostro locale è pronto ad accoglierli, dando a tutti la gioia di poter vedere qualche cappellino caratteristico e, allo stesso tempo, parlarne, perché, non dimentichiamoci che, da quando è nata, la proposta è diventata pure un’ulterore occasione di socializzazione e condivisione”.

PIU' DI 110 CAPPELLINI: CHE COLLEZIONE AL BAR MAZZINI



