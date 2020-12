Pane di... solidarietà

L'attenzione e l'aiuto al prossimo e a chi, purtroppo, si trova in situazione di disagio. La grande generosità del 'Vecchio Forno' di Castano: pane invenduto ai più bisognosi.

La solidarietà fatta di semplici, ma importanti gesti. L'attenzione al prossimo e a chi, purtroppo, si trova in situazioni di disagio. Quando arriviamo al 'Vecchio Forno' di Castano, il personale è impegnato a servire i clienti che, un po' alla volta, stanno entrando: pane, focacce, pizze, qualche dolce, gli stessi prodotti che, poi, la sera, con grande cura, preparano per donare ai più bisognosi. Lo fanno, ormai da anni, però, forse, mai come oggi, in un periodo di grande criticità a causa dell'emergenza Covid-19, se ne sente ancor di più la necessità. "E' da tempo che come attività collaboriamo con la Parrocchia e la 'San Vincenzo - spiegano - Un progetto partito in passato e che abbiamo voluto, ora, portare avanti anche con la Fondazione Aurea, realtà che fin da quando è scoppiata la pandemia è impegnata in prima linea a fianco della popolazione. Si avanza, infatti, sempre del pane e, quindi, se nel nostro piccolo, possiamo dare una mano e un sostegno a quanti sono in difficoltà, perché non farlo? Ogni giorno, ma adesso maggiormente è fondamentale aiutare e aiutarsi tra di noi". Il giovedì mattina, allora, ecco che gli incaricati del gruppo arrivano in negozio e qui vengono loro consegnati, appunto, i panini. "Cerchiamo di tenere da parte qualcosa che rimanga morbido e buono da mangiare pure nelle giornate successive - raccontano - Purtroppo, in questi mesi davvero complessi sotto ogni aspetto e punto di vista, si sta percependo come parecchie persone hanno davvero tanto bisogno. E con il pane si può donare un sorriso a chi è meno fortunato. Averne un pezzo a tavola, significa avere quel senso e quel calore della famiglia e della convivialità e a noi riempie il cuore poter contribuire a tutto ciò con qualcosa, alla fine, di molto semplice".

