40 anni di 'Sartoria Deborah'

Domenica 2 aprile si è festeggiato il 40° di una sartoria che sicuramente rientra nel novero delle attività artigianali “storiche” della città di Castano.

Domenica 2 aprile si è festeggiato il 40° di una sartoria che sicuramente rientra nel novero delle attività artigianali “storiche” della città di Castano. Una sessantina di persone - affezionati clienti ed amici - hanno affollato la sede della ‘Sartoria Deborah’ di via Sempione per salutare Deborah, l’attuale titolare, e la madre, signora Teresa, che ha dato il via all’attività. Il 17 marzo del 1983 Teresa aprì una piccola ditta di confezioni divenuta sartoria dopo alcuni anni e tuttora continua a dare il suo valido ed insostituibile contributo. Attualmente la sartoria, alla quale è annessa anche una merceria, effettua riparazioni di vario tipo, realizza abiti su misura e da cerimonia ed in particolare crea abiti da ballo (liscio, standard, latino, ecc….) in collaborazione e con diverse scuole di danza. Questo tipo di produzione, pubblicizzato in occasione di gare e meeting di ballo in varie località, in Lombardia e in Piemonte, richiama una discreta clientela di settore anche al di là dell’ambito locale. Per rimanere aggiornati sull’attività si veda la pagina Facebook “Sartoria Deborah”. Tra gli ospiti invitati alla festa anche il sindaco Giuseppe Pignatiello, che è intervenuto assieme all’assessore Alessandro Landini e ha offerto a Teresa e Deborah una pergamena ricordo a nome dell’Amministrazione comunale.

