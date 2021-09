'Gavioli': 100 anni di enoteca

Un secolo di vita. 100 anni di prodotti di qualità e di storia per l'enoteca 'Gavioli' di Castano. Era il lontano 1921, infatti, quando...

Prima il nonno, poi il papà e lo zio e, adesso, lui. Dire che è un traguardo 'speciale', beh... sinceramente è davvero troppo poco, perché gli anni sono addirittura 100. Già, avete capito bene, proprio un secolo di vita per l'enoteca 'Gavioli' di Castano. Era il lontano 1921, insomma, quando "Abbiamo cominciato l'attività - racconta Giuseppe - I ricordi, ovvio, sono tanti, ma l'immagine che più di tutte rimane nella testa è il cambiamento che c'è stato nella vendita del vino da allora ai giorni nostri. Prima, infatti, c'erano solo due o tre tipologie di prodotti che venivano dati sfusi ai clienti. Non esistevano gli assortimenti o altro, anzi mio nonno affittava uno stabilimento in Puglia, andava giù, vendemmiava e, quindi, tornava al nord con il mosto già pronto oppure con il vino". Modalità e caratteristiche, pertanto, differenti di svolgere l'attività e che, inevitabilmente, sono cambiate con il passare del tempo. "Anche la struttura dello stesso negozio si è modificata - continua - All'inizio, ad esempio, non avevamo la vetrina, arrivata poi nel 1954 quando i locali sono stati ammodernati. Senza dimenticare come la bottega, oggi in piazza Mazzini, era la seconda, quella principale, invece, si trovava in corso Martiri Patrioti". Non solo, perché una trasformazione c'è stata pure per quanto riguarda la clientela. "In particolare è variato il tipo di persone che acquistano e, dunque, il modo di comprare - spiega - In passato, infatti, ci si accontentava di alcuni specifici vini, adesso non basterebbero più. E proprio per questo motivo, mai come allo stato attuale, è fondamentale rinnovarsi e cercare prodotti che ti differenziano dal mercato normale. Bisogna essere attenti, alla fine, a unire la tradizione alle novità. Grazie a chi ci ha dato e continua a darci fiducia ogni giorno".

