Panchine rosse e 'Il silenzio che uccide'

La giornata contro la violenza sulle donne, che ricorre giovedì 25 novembre, è ormai imminente. E per condannarla e riflettere sul tema il comune di Dairago ha messo in pista due iniziative.

La giornata contro la violenza sulle donne, che ricorre giovedì 25 novembre, è ormai imminente. E per condannarla e riflettere sul tema il comune di Dairago ha messo in pista due iniziative. La prima riguarda la realizzazione di panchine rosse da parte degli studenti della scuola media che saranno inaugurate appunto giovedì alle 10.30 in via Rossetti Martorelli. La seconda, invece, è una serata di approfondimento dal titolo 'Il silenzio che uccide'. A portare spunti di riflessione sarà l'intervento di Marina Calloni, professoressa di filosofia e politica sociale, direttrice del centro 'Against domestic violence' dell'università di Milano Bicocca nonchè esponente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio al Senato. In programma all'auditorium comunale di via Rossetti Martorelli, l'incontro potrà essere seguito solo se in possesso del 'green pass'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro