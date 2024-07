Dairago in rosa per il Giro Handbike

Festa in rosa per Dairago che la scorsa domenica ha ospitato la terza tappa dell’edizione 2024 del Giro Handbike, la tappa n. 100 in 14 anni di attività della manifestazione paraciclistica leader europea festeggiata insieme ai cento anni di storia della U.S. Dairaghese Ciclismo.

La tappa del Giro Handbike a Dairago è valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali paralimpici. Presenti la consigliera regionale FCI Lucia Trevisan che ha officiato alla cerimonia di premiazioni insieme a Luca Arrara Presidente FCI provinciale di Milano e Bonissi Vittorio componente della Commissione ciclismo paralimpico.

“Dairago ci ha regalato forti emozioni: dall’agonismo della gara alla seguitissima diretta sky al clima di festa che si respirava in tutto il paese; una mega torta - squisita - ha suggellato una giornata di grandi festeggiamenti per la centesima tappa del Giro Handbike e i cent’anni di storia della U.S. Dairaghese ciclismo. Per questo significativo evento le atlete e gli atleti del Giro Handbike, i nostri campioni di vita, sono stati al centro della festa insieme ai loro accompagnatori. Uno speciale ringraziamento all’amministrazione comunale di Dairago e a Ivan Bandera presidente della Us. Dairaghese ciclismo per la proficua collaborazione e l’ottima

riuscita della manifestazione numero uno anche in Europa” così Fabio Pennella Presidente SEO Solution & Events Organization “Una grande giornata a Dairago di sport ed inclusione. E’ stato meraviglioso vedere gli atleti gareggiare con una grande carica agonistica in questa spettacolare disciplina, ma sempre con rispetto gli uni verso gli altri. Questo è il vero sport – dichiara Ivan Bandera Presidente U.S. Dairaghese Ciclismo -. Grazie a questi grandi atleti la manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico e un impatto positivo sul territorio. Ringrazio di cuore tutti i volontari, gli sponsor, le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e il Giro Handbike per la perfetta riuscita dell’evento”.

Per questa meravigliosa giornata di sport a Dairago è doveroso fare un ringraziamento particolare ai circa 100 volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, agli sponsor che ci hanno sostenuto economicamente e all’Amministrazione Comunale per il supporto.

