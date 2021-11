L'ingresso di don Carlo

Il momento dell'ingresso ufficiale: la Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Nosate, Turbigo, Robecchetto e Malvaglio) si prepara ad accogliere il nuovo parroco don Carlo. L'appuntamento, allora, è domenica 21 novembre con una serie di eventi che coinvolgeranno le quattro realtà. Si comincerà alle 10.15 con la partenza della fiaccolata dalla chiesa 'Santo Stefano' di Appiano Gentile, quindi alle 15 in parrocchia a Nosate riti di ingresso e celebrazione della parola di Dio; lo stesso verrà, poi, ripetuto a Malvaglio (alle 15.45), Robecchetto (16.30) e Turbigo (18), alla presenza di Monsignor Luca Raimondi (Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario Episcopale della Zona IV). E, alle 19.30, infine, nel salone 'Abbà', cena lombarda, a cura del Rione Centro Storico.

