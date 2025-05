"Congratulazioni alla lista 'Robecchetto e Malvaglio Insieme!' e al nuovo Sindaco Valentina Cognetta"

La Lega si congratula per lo straordinario risultato ottenuto dalla lista “Robecchetto e Malvaglio Insieme!” che, con quasi il 60% dei consensi, ha saputo conquistare la fiducia dei cittadini. Un risultato che segna un chiaro desiderio di cambiamento e di rilancio per la nostra comunità.

Fin dall’inizio, insieme a Forza Italia, siamo stati i primi a credere nella necessità di costruire un progetto nuovo, serio e credibile, che potesse correre per il bene di Robecchetto e Malvaglio, superando definitivamente l’esperienza dell’ex amministrazione Braga-Colombo.

I nostri iscritti e militanti hanno sostenuto con convinzione questo percorso, rispettando l’anima civica del gruppo e mettendosi a disposizione per contribuire in modo costruttivo e concreto.

Ora si apre una nuova fase. Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione per costruire un’amministrazione solida, capace e attenta ai bisogni reali del territorio. Siamo pronti a lavorare insieme per dare nuova vita, energia e prospettive di crescita a una comunità che merita il meglio.

Auguri di buon lavoro a Valentina Cognetta e a tutti i consiglieri eletti!

Il Segretario e il Direttivo della Sezione Lega di Turbigo, Robecchetto e Nosate

