Danny, istruttore di pizza

Un ulteriore tassello nel percorso professionale per Danny Canzano (di 'Danny's pizzeria-bar di Malvaglio): istruttore di 'Impastatori Italiani, Ethical Division Academy'.

Quando si dice "avere le mani in pasta"; ma stavolta non è solo per preparare le pizze per i suoi clienti (o meglio, quelle continua a sfornarle una dopo l'altra), bensì pure per far conoscere sempre di più questo mondo a chi già di professione fa il pizzaiolo o a coloro che si avvicinano per la prima volta. Già, perché Danny Canzano, oltre alla sua attività a Malvaglio ('Danny's pizzeria-bar'), è anche istruttore in Lombardia di 'Impastatori Italiani, Ethical Division Academy'. "Un progetto che nasce dall'impegno, dalla passione e dalla volontà di tre professionisti che hanno deciso di creare un’associazione di fatto, con lo scopo di migliorare i rapporti tra i lavoratori del settore, appunto, dell’arte bianca - spiega lo stesso Canzano - Lo scopo primario è quello di creare delle sedi in tutta Italia, con spazi di lavoro dedicati alla formazione, a cui chiunque potrà accedere. Una grande famiglia composta da professionisti ed aziende, leader del settore, che, lavorando assieme, mettono all’onore l’etica professionale e l'attaccamento all'arte bianca". Nessuna 'competizione', quindi, sarà tollerata tra realtà associative, scuole, sponsor e singoli, che vorranno partecipare a questa proposta di crescita, personale e professionale, atta a ridare un’immagine positiva, soprattutto del mondo pizza. "Più nello specifico, vengono promossi corsi e differenti momenti, rivolti a chi vuole intraprendere un nuovo lavoro formandosi, a chi vuole migliorare le sue competenze, a chi ha intenzione di aprire un’attività ristorativa di successo, con consulenze dedicate, a chi fornisce beni e servizi nel food e a chi ha bisogno di uno spazio per esprimersi, senza doversi preoccupare del suo marchio - conclude - In maniera più generale, porte aperte a tutti coloro che, come si dice, mettono le mani in pasta. Un ulteriore tassello, pertanto, che mi rende, ovviamente, orgoglioso, per proseguire sulla strada fin qui intrapresa e continuare a crescere e formarmi. E' importante, infatti, nella nostra attività cercare di migliorarsi ogni giorno, per rispondere in maniera attenta e precisa alle richieste della gente".

