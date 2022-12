Mercoledì 14 Achille Lauro al Quasimodo

“Achille Lauro nelle scuole” nasce con l’obiettivo di ingaggiare le nuove generazioni sui temi del futuro, stimolandoli a misurarsi con aspettative e timori, e con la consapevolezza delle tante opportunità che oggi hanno a disposizione.

Una sensibilità comune verso i giovani e verso la necessità di dar loro voce per renderli protagonisti del futuro che li aspetta. C’è questo alla base della collaborazione tra H-FARM e Achille Lauro, che li ha portati a ideare il format “Achille Lauro nelle Scuole”: un’iniziativa che ha l’obiettivo di entrare in contatto con i giovani e di raccontare in modo introspettivo i dubbi che le nuove generazioni vivono quotidianamente. Il format coinvolge i ragazzi dell’ultimo triennio delle scuole superiori e i loro formatori con strumenti interattivi. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane, e prevede una serie di tappe in alcuni istituti delle principali città italiane.

Il primo appuntamento si è svolto il 5 dicembre proprio nel Campus di H-FARM, di fronte agli studenti della scuola internazionale. Parte centrale del progetto il contest “una lettera al futuro” per il quale i ragazzi possono attraverso parole, video o altre forme di espressione indirizzare un messaggio ai sé stessi del futuro per raccontare ciò vorrebbero essere, aspettative o desideri, darsi dei consigli e ricordare le persone importanti.

La chiusura avverrà a fine febbraio, sempre in H-FARM, in cui i più meritevoli saranno premiati con una settimana di orientamento universitario e premi in tecnologia – messi in palio da Amazon.

