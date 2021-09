Prossimo sindaco: "Chiederei..."

Che cosa vorrebbero chiedere i cittaddini o quanti hanno un'attività a Robecchetto e Malvaglio a chi verrà eletto sindaco alla prossima tornata elettorale?

Sicurezza, illuminazione, incentivi per il commercio locale, verde pubblico, ma, ovviamente, le richieste sono differenti. Che cosa, insomma, vorrebbero chiedere i cittaddini o quanti hanno un'attività a Robecchetto e Malvaglio a chi verrà eletto sindaco alla prossima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre? "Quello che secondo me servirebbero - spiega il titolare di un esercizio commerciale - sono sostegni e aiuti, appunto, ai negozi. Qualcosa, dunque, per invogliare le persone ad aprire qui da noi e, allo stesso tempo, attirare clientela dal paese e pure da fuori". "Maggiori attività legate ai controlli - continua un signore - Ci sono, purtroppo, un po' di furti in giro e, pertanto, iniziative di prevenzione in tale senso li ritengo fondamentali". "Più servizi - ribadisce un pensionato - Ad esempio per quanto concerne la vigilanza e per la sistemazione delle aree verdi lungo le strade". "La luce che in alcuni casi manca alle rotonde - conclude una signora - Sulla pulizia, invece, devo dire che viene fatta e qualora ci siano problematiche se si segnala, intervengono".

RICHIESTE DIFFERENTI DA PARTE DEI CITTADINI



