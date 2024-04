La notizia che è arrivata praticamente o quasi a sorpresa. Almeno tra i cittadini. Nessuno, insomma, che si aspettava quello che poi, invece, è accaduto. E in tanti, allora, oggi ecco che, inevitabilmente, si chiedono perché sia successo.

La notizia che è arrivata praticamente o quasi a sorpresa. Almeno tra i cittadini. Nessuno, insomma, che si aspettava quello che poi, invece, è accaduto. E in tanti, allora, oggi ecco che, inevitabilmente, si chiedono perché sia successo. “Non potevamo immaginare che ci fossero così grossi problemi all’interno dell’Amministrazione comunale - commenta una commerciante - Mi auguro, adesso, che questa situazione non complichi ulteriormente la realtà non bella in cui vera il nostro paese, visto che, comunque, noi che abbiamo un’attività commerciale siamo in sofferenza”. “Oggi ci viene a mancare il punto di riferimento - continua un signore - Senza un’Amministrazione comunale, infatti, è brutto, perché da una parte non sai più a chi rivolgerti, dall’altra c’è anche un grosso punto di domanda su cosa il commissario possa fare oppure no”. “È chiaro che se non ci sono più il sindaco, la giunta, l’Amministrazione e i consiglieri, tutto si ferma - ribadisce un altro signore”. “Penso che sia un danno, in quanto si blocca un paese - afferma un pensionato - Mi riferisco, ad esempio, ai lavori: quali potranno andare avanti e quali rimarranno in sospeso? Quindi, le iniziative e le attività per tenere viva e coinvolgere la comunità…”. “Brutta una simile situazione - conclude un’altra commerciante - Significa, infatti, non poter fare più nulla”.



ROBECCHETTO COMMISSARIATO: "SITUAZIONE BRUTTA"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!