'Se una sera d'autunno uno scrittore...': pronti ad Inveruno per gli incontri letterari in villa, promossi dalla biblioteca, con la collaborazione di Fondazione per Leggere e Città che Legge. Si comincerà, allora, l'1 ottobre con Sara Rattaro, quindi l'8 sarà la volta di Antonio Caprarica, mentre il 15 spazio ad Andrea Vitali e, infine, il 22 Carla Maria Russo. Tutti, poi, che verranno incalzati dal camaleontico attore Alessandro Tacconi. Da ricordare che gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti normative Covid. Per partecipare alle serate occorre, pertanto, essere provvisti di 'green pass' e prenotare la propria presenza in biblioteca (telefono 02/9788121 oppure mail biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it).

