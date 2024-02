Il primo libro dell'avvocato Guffanti

Domenica pomeriggio la presentazione pubblica, alla Bramasole, del primo libro di Giulio Guffanti, autore de ‘La riforma del processo tributario’, della Key Edizione.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Giulio Guffanti, autore del nuovo libro ‘La riforma del processo tributario’, della Key Edizione, per avere qualche informazione sulla sua opera e il suo impatto sul mondo della giurisprudenza attuale. Nato a Lecco 45 anni fa, Giulio è ormai residente a Inveruno da ben 18 anni. Laureato in giurisprudenza sul diritto tributario a Pisa dal 2007 esercita la professione in due studi (a Inveruno e Magenta): “Con me lavora da anni l’avvocato Barbara Mandelli, mia coautrice del libro, con lei abbiamo un rapporto professionale che nasce ormai anni fa, dal praticantato, con grande stima e collaborazione”. Circa un anno fa arriva la chiamata dalla ‘Key Edizioni’ e nonostante ultimamente vi sia più attenzione al settore e immobili e successioni, l’argomento scelto è quello del ‘Diritto tributario’: “Ne ho parlato con Barbara e abbiamo subito dato il nostro assenso - ci spiega Giulio - In circa un anno abbiamo steso il testo (alla fine di circa 200 pagine) per ultimarlo per dicembre scorso. Ci siamo presi poi alcune settimane per adattarlo alla Riforma aggiunta dopo la Finanziaria dal Governo Meloni. Si era fermi al 1992 e una Riforma era necessaria, anche perchè prima tutto era mutuato dal processo civile. È importante che la magistratura civile e tributaria abbia due percorsi distinti. Per certi aspetti posso dire che stiamo andando nella giusta direzione, con una magistratura di carriera e non prestata”. Un saggio giuridico ben formulato ma soprattutto molto utile: “Il libro, per come è stato concepito, è sia teorico che pratico, non un manuale ma per lo più un testo da utilizzare e sfruttare anche in aula - commenta Giulio Guffanti - Ovviamente, poi chi lo comprerà lo potrà sfruttare per gli usi più consoni: un conto è un avvocato e un commercialista, mentre un conto è per un geometra. Ora che è in distribuzione sarà disponibile in tutta Italia, sia in versione cartacea che digitale”. Domenica 25 febbraio, alle ore 17.30, alla Tenuta Bramasole di viale Lombardia 71 ad Inveruno si terrà la presentazione pubblica con la presenza di Giulio Guffanti, Barbara Mandelli e della moderatrice. la dott.ssa Elisabetta Cremonini. Seguirà aperitivo. Per prenotazioni 3278621035.

